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عربي و دولي
وسائل اعلام العدو: إصابة مستوطن بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن في القدس المحتلة
2023-07-20 | 13:45
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وسائل اعلام العدو: إصابة مستوطن بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن في القدس المحتلة
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