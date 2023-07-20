وسائل اعلام العدو: إصابة مستوطن بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن في القدس المحتلة

وسائل اعلام العدو : التحقيقات تشير إلى أن عدداً من الفلسطينيين نزلوا من مركبة بالقرب من المستوطن في حي "غيلو" وطعنوه عدة طعنات في جسده ثم عادوا إلى المركبة وانسحبوا من المكان