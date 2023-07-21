البحرية الروسية تطلق صواريخ مضادة للسفن خلال "تدريب" في البحر الأسود

أعلنت موسكو صباح اليوم أن القوات الروسية أجرت "تدريبا" في شمال غرب البحر الأسود أطلقت خلاله صواريخ مضادة للسفن لضرب هدف في البحر.

وأوضحت موسكو أن "بيانات قياسات البعد والمراقبة بواسطة الفيديو من المسيّرات الجوية أكدت نجاح التدريب القتالي"، مؤكدة أن "السفينة الهدف دمِّرت إثر الضربة الصاروخية".



كذلك أفاد الدفاع الروسي أن طيران الأسطول قام بالتنسيق مع سفن "بأعمال لعزل المنطقة المغلقة مؤقتا أمام حركة الملاحة" و"لاحتجاز السفينة".



وكانت روسيا أكدت أول من أمس أنها ستعتبر اعتبارا من الخميس السفن المتوجهة إلى أوكرانيا في البحر الأسود بمثابة "سفن حربية محتملة" والدول التي ترفع علمها أطرافا في النزاع، مضيفة أن "عدة مناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية في البحر الأسود أعلنت مؤقتا خطرة العبور".