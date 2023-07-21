أ ف ب: الرئيس الأوكراني يعزل سفير بلاده لدى بريطانيا من منصبه بعد انتقاده له

أعلنت وزارة الخارجية السويدية نقل عمليات سفارتها والعاملين فيها في العراق بشكل مؤقّت إلى ستوكهولم لأسباب أمنية، وذلك بعد يوم من إحراقها من قبل متظاهرين في بغداد.
استنكرت الخارجية السعودية "التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازًا ممنهجًا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم".
قضت محكمة الاستئناف بمراكش المغربية يوم امس على مواطن فرنسي بالسجن 30 عاما، بجناية القتل العمد لطفليه القاصرين.