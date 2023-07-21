عاصفة ترابية تضرب ايران وتعلق الرحلات الجوية

وأفادت وكالة "إرنا" نقلا عن رئيس قسم الرعاية الطارئة محمد خليلي أنه "نتيجة لموجة جديدة من الإعصار في خمس مناطق، زابل وزهاك وهامون وخيرمند ونمروز - من بين 998 شخصا تقدموا بطلبات لمراكز طبية، تم نقل 51 شخصا إلى المستشفى ... وتلقى 947 شخصا العلاج في العيادات الخارجية".

كذلك أعلن رئيس مصلحة الأرصاد الجوية في إقليم سيستان وبلوشستان، محسن حيدري، أن أقصى سرعة للرياح سجلت في مدينة زابل كانت 104 كيلومترات في الساعة، وفي مدينة زهاك 85 كيلومترا في الساعة.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية، أنه تم إلغاء الرحلات الجوية من طهران إلى زابل بسبب العواصف الرملية، مشيرة إلى أن هذه الأنواع من الأعاصير تسببت في أضرار مالية هائلة لنظام النقل العام في المحافظة في السنوات الأخيرة.