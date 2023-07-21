السعودية : ندين بشدة التصرفات المتكررة من قبل السلطات السويدية لتكرار حادثة حرق القرآن الكريم

استنكرت الخارجية السعودية "التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من قبل السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم من حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازًا ممنهجًا لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم".



