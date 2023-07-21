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عربي و دولي

الخارجية السعودية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية تدنيس المصحف

2023-07-21 | 09:52
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الخارجية السعودية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية تدنيس المصحف
الخارجية السعودية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية تدنيس المصحف
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الخارجية السعودية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية تدنيس المصحف

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12:46

عبد اللهيان اتصل بنظيره السويدي: تدنيس القرآن والكتب المقدسة مدان بشدة

دان وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبد اللهيان، "تدنيس القرآن الكريم والكتب المقدسة السماوية في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف"، وأكد في اتصال هاتفي مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، ان "تدنيس القرآن الكريم وغيره من الكتب المقدسة للأديان السماوية أمر مدان بشدة في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف، وتكرار هذه الأفعال بحجة حرية التعبير أمر غير مقبول وغير مبرر"، بحسب وكالة الانباء الايرانية "ارنا":

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