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عربي و دولي

غالانت: الوضع مقلق للغاية في إسرائيل

2023-07-21 | 15:43
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غالانت: الوضع مقلق للغاية في إسرائيل
غالانت: الوضع مقلق للغاية في إسرائيل
ودعا غالانت إلى" تأجيل التصويت في الكنيست على إلغاء بند "المعقولية" في التعديلات القضائية"، وقال: "الوضع مقلق للغاية، لنؤجل التشريع"، حسبما نقلت"روسيا اليوم" عن القناة 12 الإسرائيلية.

وأجرى غالانت محادثات مع قادة الجيش والائتلاف وأحزاب المعارضة لتمديد الدورة الصيفية لأيام عدة. ومن شأن هذا التمديد أن يسمح للتصويت بإلغاء سبب المعقولية وأن يمنح الأطراف الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القانون.

وتلقى غالانت تقارير من رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي،  هرتسي هاليفي، حول إعلان أفراد سلاح الجو حول تعليق الخدمة، الأمر الذي يسبب تغييرا في سلاح الجو الإسرائيلي.
 
وقال مساعدو غالانت: "وزير الدفاع يعمل من وراء الكواليس للتوصل إلى اتفاقات واسعة.. إنه لا يقول شيئا عن كيفية تصويته إذا تقرر تقديم القانون إلى الكنيست". 
 
وتشهد إسرائيل منذ أكثر من 28 أسبوعا موجة من الاحتجاجات دون أي مؤشرات على تراجع الحكومة عن مشروع التعديلات القضائية.
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