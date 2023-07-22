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عربي و دولي

كندا توقف شرطيا متقاعدا مشتبه بتعاونه مع الصين

2023-07-22 | 02:00
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كندا توقف شرطيا متقاعدا مشتبه بتعاونه مع الصين
كندا توقف شرطيا متقاعدا مشتبه بتعاونه مع الصين

أوقفت السلطات الكندية امس شرطيا متقاعدا بتهمة التدخل الأجنبي لصالح الصين، وسط تصاعد التوتر بين البلدين

وقالت الشرطة الفدرالية الكندية في بيان إن وليام ماشر البالغ من العمر 60 عاما متهم باستخدام "معرفته وشبكة اتصالاته الواسعة في كندا للحصول على معلومات أو خدمات لصالح جمهورية الصين الشعبية".

 وتعتقد السلطات أن ماشر "ساهم في جهود الحكومة الصينية لتحديد شخص وترهيبه، خارج نطاق القانون الكندي".

وظهر ماشر عبر الفيديو امس في محكمة خارج مونتريال لمواجهة اتهامات بارتكاب "أعمال تحضيرية لصالح كيان أجنبي" بالإضافة إلى التآمر.

وقالت كاميل هابل المتحدثة باسم شرطة الخيالة الكندية الملكية لوكالة فرانس برس إن ماشر اعتقل في فانكوفر وهو محتجز هناك حتى مثوله المقبل أمام المحكمة الأربعاء.

وتجدر الإشارة أن أوتاوا وبكين على خلاف منذ عام 2018 عندما اعتُقلت مسؤولة في شركة هواوي في فانكوفر بناء على مذكرة أميركية، في حين احتُجز مواطنان كنديان في الصين في ما بدا أنه رد انتقامي.

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