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عربي و دولي

وفاة شخص وإصابة 24 آخرين جراء حريق بمستشفى في دمشق

2023-07-22 | 02:49
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وفاة شخص وإصابة 24 آخرين جراء حريق بمستشفى في دمشق
وفاة شخص وإصابة 24 آخرين جراء حريق بمستشفى في دمشق

توفي شخص وأصيب أربعة وعشرون آخرون بجروح نتيجة اندلاع حريق ضمن مشفى ابن رشد في حي العباسيين بدمشق.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان نشرته على قناتها في "تلغرام" أنه "في حوالي الساعة 2.30 نشب حريق بغرفة في محيط أجنحة المرضى بمشفى ابن رشد للأمراض النفسية في دمشق، وعلى الفور استجابت كوادر المشفى ومنظومة الإسعاف والطوارئ وفوج الإطفاء والدفاع المدني وحضروا إلى المكان، وتم إخماد الحريق خلال أقل من نصف ساعة وعزل انتشاره إلى الجوار."

ولفتت الوزارة إلى أن الحريق تسبب بوفاة شخص وإصابة أربعة وعشرين آخرين تم نقلهم إلى مشفى ابن النفيس لتلقي العلاج اللازم، مبينة أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق.

وتابع وزير الصحة حسن الغباش وضع الأشخاص المصابين الذين تم نقلهم إلى مشفى ابن النفيس لتلقي العلاج اللازم، ورافقه عدد من المدراء المعنيين في وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة أن باقي النزلاء في مشفى ابن رشد ومرافقيهم جميعهم بصحة جيدة، وتلقوا جميع الخدمات المنقذة للحياة في المكان وأثناء النقل الآمن لهم بعد نشوب الحريق عبر سيارات الإسعاف، لافتةً إلى وجود جميع الكوادر الطبية المعنية في مشفى ابن النفيس وتوفير كل المستلزمات للاهتمام بحالتهم الصحية.

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