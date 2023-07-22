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عربي و دولي

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر باستهداف الاحتلال مركبة شمال غرب نابلس

2023-07-22 | 03:21
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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر باستهداف الاحتلال مركبة شمال غرب نابلس
استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر باستهداف الاحتلال مركبة شمال غرب نابلس

استشهد الشاب فوزي هاني مخالفة (18 عاما)، وأصيب الشاب محمد عمر مخيمر قبل اعتقاله، ليلة أمس، باستهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص لمركبة كانا يستقلانها في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان الشهيد مخالفة، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص المباشر، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب بالرصاص، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.

بدورها اشارت وكالة الأنباء الفلسطنية "وفا": "أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف على مركبة في سبسطية، كان بداخلها مواطنين."

 

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