وزير الخارجية البريطاني يؤجل زيارته لبكين

ونقل الموقع " أن كليفرلي أجّل زيارته التي كانت مقررة أواخر تموز لبكين، فيما قال اثنان منهم إن غياب وزير الخارجية الصيني كان السبب الرئيسي وراء التأجيل، إلا أن الثالث أكد أن هذا السبب كان من بين عدة عوامل."

وأدى اختفاء غانغ إلى تكهنات مختلفة أثيرت في مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، من بينها أنباء عن إقالته بسبب علاقة خارج نطاق الزواج مع المذيعة السابقة في قناة فينيكس الصينية، المقيمة في الولايات المتحدة، والتي تحمل جنسيتها، وسبق أن وُجِّهَت لها اتهامات بالتجسس لجهات أميركية.

ويحظر الحزب الشيوعي الصيني العلاقات خارج نطاق الزواج بين المسؤولين، وغالباً ما يعتبر الحزب، مثل هذه العلاقات سبباً لاتهام كبار المسؤولين بالفساد.

يُشار إلى أن اختفاء المسؤولين أمر شائع في الصين، وغالباً ما يُعلَن في وقت لاحق خضوعهم للتحقيق بسبب اتهامات مختلفة بالفساد وتلقي الرشى وانتهاك قواعد الحزب الصارمة، ومن ثم تجريدهم من مناصبهم وإيداعهم السجن.