الرئاسة العراقية: ندعو الغرب لإيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية

وأضاف البيان: "إن تسلسل الاحداث يشير الى وجود قصدية تهدف لإستفزاز العراقيين حصراً وإظهار بلادنا كدولة غير آمنة للبعثات الاجنبية وتدفع نحو إجراءات دبلوماسية سيتضرر منها العراقيون في داخل البلاد وخارجها ممن دفعتهم الظروف الى الهجرة واللجوء الى بلدان تشهد اليوم اعمالا استفزازية، ومن حق المواطنين والقوى السياسية في العراق التعبير عن غضبهم واستنكارهم لأي اعتداء او تجاوز على معتقداتهم على ان لا يتسبب ذلك بضرر لدولتنا وشعبنا ويحرم مواطنينا في الخارج من الخدمات الدبلوماسية ومن التواصل مع وطنهم الأم".وختم البيان: "أدعو جميع أبنائي وأخوتي العراقيين الى تفويت الفرصة على المغرضين والانتهازيين الذين يفتعلون الازمات في الخارج ممن يريدون تشويه صورة العراق الآمن المستقر والاضرار بسمعته الدولية وحرمانه من التعاون مع الدول الاخرى، وإلتزام الطرق السلمية والقانونية في التعبير عن مواقفهم".