باسيل: اذا كان لا احد يريد او يقدر من نواب الحاكم تحمل المسؤولية من حق القضاء يعين حارس قضائي

قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: اذا كان لا احد يريد او يقدر من نواب الحاكم تحمل المسؤولية من حق القضاء يعين حارس قضائي