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عربي و دولي

الشرق الاوسط: آلاف القتلى والجرحى حصيلة الحرب في السودان

2023-07-23 | 01:15
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الشرق الاوسط: آلاف القتلى والجرحى حصيلة الحرب في السودان
الشرق الاوسط: آلاف القتلى والجرحى حصيلة الحرب في السودان

أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأنه "في الحصيلة الحديثة، قتل جنرالات السودان نحو 1800 شخص، بعد أن دخلت الحرب في يومها الـ 100، وتسببت بخراب كلي للبنى التحتية في البلاد، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والاقتصادية".

وقالت جمعية الصليب الأحمر الدولية إن "180 منهم على الأقل، دفنوا عشوائياً من دون التعرف إلى هوياتهم، في وقت نقلت فيه تقارير صحافية أن أعداد القتلى ربما تفوق هذا العدد بكثير، لا سيما أن وسائط التواصل تناقلت بكثافة أنباءً عن دفن جثامين داخل المنازل وأمامها وفي الميادين العامة، إضافة إلى "جثث متفسخة" في الشوارع والطرقات، تنقل الوسائط أنها لم تدفن بعد".

ولا يعرف على وجه الدقة العدد الفعلي للقتلى من العسكريين من طرفي القتال، فقد دأب كل طرف على تقليل خسائره وتضخيم خسائر الخصم، وبعد كل معركة، يدعي أحد الطرفين أنه ألحق خسائر «بشرية» فادحة بالآخر، دون ذكر أرقام، بينما يشاهد عامة الناس في الخرطوم الكثير من الجثث بثياب عسكرية من الطرفين، ملقاة على قارعة الطرقات أو داخل المنازل، فيما لا يوجد طرف ثالث يمكن الركون إليه لمعرفة الأعداد الفعلية لقتلى الطرفين، بحسب الشرق الاوسط.

وبسبب شلل الخدمات الصحية وخروج نحو 80% من المشافي والمراكز الصحية عن العمل، وفقاً لنقابة أطباء السودان، فإن عدد الجرحى غير معروف، وتقول تقارير إن الآلاف منهم قد أصيبوا في أثناء القتال، سواء بالرصاص الطائش أو المقذوفات العشوائية أو القصف الجوي. وعادة ما تنقل وسائل الإعلام ووسائط التواصل، عقب كل معركة أو غارة جوية، أن هناك أعداداً من القتلى والجرحى. ويتوقع، وفقاً لتلك التقارير، أن يكون هناك آلاف من الجرحى لا يجدون العلاج، أو لا يستطيعون الوصول إلى المشافي، فيموتون أو يصابون بإعاقات دائمة.

ومثلما شلت الخدمات الصحية، فقد شل التعليم تماماً، فتأجلت امتحانات الشهادة السودانية لأجل غير مسمى، وأغلقت المدارس أبوابها، وتوقفت الجامعات عن العمل، وتعرض بعضها لعمليات تخريب واسعة، بل ونقل بعضها مراكزه إلى خارج السودان، فيما اختارت جامعات أخرى طريقة التعليم عن بعد.

وأضافت الصحيفة "كذلك تعطل النظام المصرفي في البلاد بشكل تام، وتوقفت البنوك عن العمل، بما فيها بنك السودان المركزي، إذ إن مراكزها الرئيسة ومخدماتها تقع في المناطق التي يدور فيها القتال، فضلاً على عمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها".
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الشرق الاوسط: آلاف القتلى والجرحى حصيلة الحرب في السودان

عربي و دولي

صحيفة الشرق الاوسط

السودان

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