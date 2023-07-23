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عربي و دولي

إنتخابات إسبانيا: سانشيز يرفض التسليم والكفة مائلة لليمين

2023-07-23 | 02:53
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إنتخابات إسبانيا: سانشيز يرفض التسليم والكفة مائلة لليمين
إنتخابات إسبانيا: سانشيز يرفض التسليم والكفة مائلة لليمين

يتوجه الإسبانيون اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة يُخيم عليها الاختلافات الأيديولوجية وشبح اليمين المتطرف وغضب السكان بسبب اضطرارهم إلى التصويت خلال العطلة الصيفية.

وقد بدأت عملية الاقتراع منذ الساعة التاسعة صباحاً وستنتهي عند الثامنة مساء، إذ سيكون الإعلان عن استطلاعات رأي الناخبين بعد الخروج من مراكز التصويت.

ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد أن تعرض اليسار لهزيمة في الانتخابات المحلية في مايو/أيار الماضي، لكن الكثيرين غاضبون من دعوتهم للتصويت في ذروة الصيف الحار.

وذكرت خدمة البريد الإسبانية يوم الجمعة الماضي أن التصويت عبر البريد تجاوز بالفعل رقماً قياسياً بلغ 2.4 مليون صوت، إذ يختار العديد من الناس الإدلاء بأصواتهم أثناء وجودهم على الشواطئ أو في الجبال، بدلاً من التصويت في مدنهم الأصلية الأكثر سخونة.

وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن "الترجيحات تميل إلى مصلحة اليمين، رغم تأكيد رئيس الوزراء أن الاشتراكيين قادرون على ردم الفوارق".

وشدد سانشي، خلال تجمع انتخابي بضواحي مدريد الجنوبية، على "أننا سنفوز في هذه الانتخابات، وسنفوز فيها بشكل مدوٍّ".

لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن الانتخابات التي وصفها العديد من المرشحين على أنها تصويت على مستقبل إسبانيا ستحقق على الأرجح فوزاً "للحزب الشعبي" (يمين وسط) بزعامة ألبرتو نونيز فيخو، لكن لتشكيل حكومة يحتاج إلى شراكة مع حزب "فوكس" اليميني المتطرف، وذلك يعني وصول حزب يميني متطرف إلى الحكم في إسبانيا للمرة الأولى منذ عام 1975.

وقال فيخو لصحيفة "إل موندو"، الجمعة الماضية، إنه يشعر "برياح التغيير" تهبّ في البلاد.

وفي حين أظهرت غالبية الاستطلاعات أن "الحزب الشعبي" و"فوكس" قادران على نيل الغالبية في البرلمان المؤلف من 350 مقعد، رجحت بعضها عدم تمكّنهما من ذلك، مما سيمهّد الطريق أمام عودة الاشتراكيين إلى الحكم.
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