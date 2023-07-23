بوتين يلتقي رئيس بيلاروسيا ويؤكد أن هجوم كييف المضاد "فشل"

وقال بوتين للوكاشينكو خلال اللقاء إن الهجوم المضاد الذي تقوده القوات الأوكرانية لاستعادة بعض من الأراضي التي خسرتها منذ اندلاع الحرب "فشل".

وقال الرئيس البيلاروسي خلال المحادثات مع نظيره الروسي: "لا يوجد هجوم مضاد"، إلا أن بوتين رد قائلاً: يوجد، ولكنه فشل".

وأضاف بوتين إن "المرتزقة الأجانب تكبدوا خسائر فادحة جراء قتالهم لصالح أوكرانيا".

من جهته كشف رئيس بيلاروسيا أن قوات فاغنر التاي انتقلت لبلاده تريد "الذهاب إلى بولندا" لكنه أكد أنه "يمنعهم" من القيام بذلك.

في سياق آخر، أعلنت روسيا الأحد أنها دمرت كل الأهداف المحددة مؤكدة أن المواقع المستهدفة كانت تعد "لهجمات إرهابية" ضد روسيا.