شاب تونسي يضرم النار في نفسه ويصاب بجروح

أقدم شاب على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسه في وسط العاصمة التونسية، ما تسبّب له بحروق من الدرجة الثانية، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وجرت الحادثة ليل السبت-الأحد في شارع الحبيب بورقيبة بالقرب من مقر وزارة الداخلية حين قام الشخص الذي يبلغ من العمر 35 عاما بإضرام النار أمام المارة، وفقاً لذات المصدر، وقد نُقل على الأثر الى المستشفى لتلقي العلاج.



ولم تعرف بعد أسباب إقدامه على هذا الفعل، كما لم يتسنّ لفرانس برس الحصول على تعليق من وزارة الداخلية حول الحادثة.