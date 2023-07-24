الدفاع الروسية: إحباط هجوم بمسيّرتين على أهداف في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم وصفته بـ"الإرهابي" بطائرتين مسيرتين على أهداف في موسكو فجر اليوم .
وأفادت الوزارة في بيان لها بأنه "في صباح يوم 24 يوليو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لهجوم إرهابي بواسطة طائرتين بدون طيار على أهداف في موسكو".
وأضاف البيان أنه بفضل منظومات الحرب الإلكترونية، تم إحباط الهجوم وإسقاط الطائرتين، و"لم تقع إصابات نتيجة الهجوم الإرهابي".
وقد تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي المشاهد الأولى لمحاولة استهداف مسيرتين أوكرانيتين مبنيين في العاصمة الروسية موسكو، وفق ما اشارت "روسيا اليوم".
وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين تعرض مبنيين لمحاولة هجوم بطائرتين مسيرتين فجر اليوم أسقطتهما الدفاعات الإلكترونية، دون أن يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار كبيرة.