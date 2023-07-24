الدفاع الروسية: إحباط هجوم بمسيّرتين على أهداف في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم وصفته بـ"الإرهابي" بطائرتين مسيرتين على أهداف في موسكو فجر اليوم .

وأفادت الوزارة في بيان لها بأنه "في صباح يوم 24 يوليو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لهجوم إرهابي بواسطة طائرتين بدون طيار على أهداف في موسكو".

وأضاف البيان أنه بفضل منظومات الحرب الإلكترونية، تم إحباط الهجوم وإسقاط الطائرتين، و"لم تقع إصابات نتيجة الهجوم الإرهابي".