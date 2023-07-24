بوتين: روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ موسكو ستعوّض الحبوب الأوكرانيّة المورّدة إلى أفريقيا، في أعقاب إعلان الكرملين انتهاء العمل باتفاقية لتصدير هذه الحبوب.

وفي مقال نشره موقع الكرملين الإلكتروني بعنوان "روسيا وأفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم ومستقبل مزدهر"، كتب بوتين: "أريد أن أطمئن أن بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية على أساس تجاري أو مجاني، خصوصاً أننا نتوقع مجدداً محصولاً قياسياً هذا العام".



ومن المقرر أن تُفتتح القمة الروسية الأفريقية الخميس في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. وأضاف بوتين: "رغم العقوبات، ستواصل روسيا جهودها الحثيثة لضمان توزيع الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع إلى أفريقيا (...) سيتم توسيع شبكة السفارات الروسية والبعثات التجارية في أفريقيا".



وكان سبق لروسيا أن أعلنت انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مبدية استعدادها لتفعيلها مجدداً بحال تمت تلبية شروطها خصوصاً لجهة تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة المتأثرة بالعقوبات الغربية المفروضة عليها.



وأعربت روسيا الجمعة عن تفهّمها "قلق" الدول الأفريقية في أعقاب إعلان موسكو انتهاء العمل بالاتفاقية، متعهدة بمواصلة تصدير هذه المواد الأساسية إلى الدول التي تحتاج إليها.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في مؤتمر صحافي: "نتفهّم القلق الذي يمكن لأصدقائنا الأفارقة أن يشعروا به، هو مفهوم وسيؤخذ في الاعتبار".



وشدد على أن الدول المحتاجة "ستحصل على الحبوب عن طريق تواصلنا معها أو من خلال قمة روسيا - أفريقيا"، مشيراً إلى العمل على تحديد "مسارات" لتسليم هذه المواد.