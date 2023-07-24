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عربي و دولي

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

2023-07-24 | 02:44
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى اليوم من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي.

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المسجد الأقصى

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