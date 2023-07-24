مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

واشارت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" الى ان عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.
وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي عام 1948، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بوابات "الأقصى" الخارجية، وتبعد العشرات عنه.
المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/e7bQNRRl50
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 24, 2023
واشارت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" الى ان عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.
وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي عام 1948، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بوابات "الأقصى" الخارجية، وتبعد العشرات عنه.
المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/e7bQNRRl50
أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي وتسعة آخرون بالشظايا، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم.
لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 19 آخرون الاثنين بعد غرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وفق ما أعلن مسؤولون في عمليات البحث والإنقاذ.