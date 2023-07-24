مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

واشارت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" الى ان عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي عام 1948، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بوابات "الأقصى" الخارجية، وتبعد العشرات عنه.

المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/e7bQNRRl50