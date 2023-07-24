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15 قتيلا و19 مفقوداً بعد غرق قارب قبالة سواحل اندونيسيا

2023-07-24 | 03:04
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15 قتيلا و19 مفقوداً بعد غرق قارب قبالة سواحل اندونيسيا
15 قتيلا و19 مفقوداً بعد غرق قارب قبالة سواحل اندونيسيا

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 19 آخرون الاثنين بعد غرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وفق ما أعلن مسؤولون في عمليات البحث والإنقاذ.

قال المكتب المحلي لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية في بيان إن القارب غرق وعلى متنه 40 شخصا بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (17,00 بتوقيت غرينتش الأحد).
كما تم انقاذ ستة اشخاص ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج بينما يجري التحقيق في أسباب الغرق. 
ونقل بيان عن محمد عرفة رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية في مدينة كنداري بجنوب شرق سولاويسي، قوله إنه "حتى الآن، ما يزال البحث جارياً عن 19 شخصاً".
وأوضح "سيقوم بالبحث فريقان. الفريق الأول سيغوص حول موقع الحادث. وسيقوم الفريق الثاني بتمشيط سطح المياه حول موقع الحادث على متن زورق مطاطي وزورق بخاري".
وقد نشرت الوكالة صوراً لعمال الإنقاذ الذين تم تعبئتهم للقيام بعملية البحث، والعديد من جثث الضحايا المغطاة بألبسة تقليدية في مستشفى محلي.
واشار المتحدث باسم المكتب المحلي وحي الدين لوكالة فرانس برس إلى أن القارب كان يربط بين قريتي لانتو ولاغيلي في جزيرة مونا جنوب شرق سولاويسي.
وأوضح وحي الدين أن القارب كان عبارة عن زورق خشبي لنقل الركاب.
كما اوردت وسائل إعلام محلية أن القارب كان مكتظاً لكن وحي الدين امتنع عن تأكيد ذلك، لافتاً إلى أن افادة صحافية حول سبب الغرق وتقييمه ستتم في وقت لاحق اليوم.
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