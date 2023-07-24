قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس شرقي طولكرم والمقاومة تتصدى

أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي وتسعة آخرون بالشظايا، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت فجر اليوم مخيم نور شمس وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه بعد إغلاق مداخله بالكامل.

وفي السياق ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات الآليات العسكرية حاصرت المخيم، وأغلقت شارع نابلس، وهو الشارع الرئيس الذي يمر بمدخل المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وقد دارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي، وتسعة آخرين بالشظايا، بحسب وزارة الصحة.

وفي السياق استطاع المقاومون تفجير عبوة كبيرة بجرافة للاحتلال ما أدى إلى إعطابها واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص، وأعلنت كتيبة طولكرم عن تبنيها تفجير العبوة.

وكانت جرافات الاحتلال قد قامت بعملياتِ تخريبٍ في شوارع المخيم ما أدّى إلى تدمير عدّة طرقات وسيارات وفي وقت لاحق اعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي عن انسحابِها من المخيم.

الى ذلك أفاد شهود عيان لوكلة "وفا" بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن فتحي قرعاوي وحولته إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت نجله مؤمن (28 عاما).

كما داهمت قوات الاحتلال مسجد المخيم والعشرات من منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها وهددت أصحابها بعد إخضاعهم للتحقيق والاستجواب.

وألحقت قوات الاحتلال أضرارا مادية جسيمة بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين، وجرفت مدخل المخيم الرئيس، وحطمت عدة مركبات كانت متوقفة على جانبي الشارع.

وقال رئيس مجلس خدمات مخيم نور شمس طه إيراني لـ"وفا"، إن جرافات الاحتلال دمرت البنية التحتية من شبكتي مياه وكهرباء وصرف صحي، وتحديدا عند مدخل المخيم الرئيس، وفي شارع المدارس ومنطقة جبل النصر والمحجر والمنشية وشارع العيادة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت فجر اليوم مخيم نور شمس وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه بعد إغلاق مداخله بالكامل.

وفي السياق ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات الآليات العسكرية حاصرت المخيم، وأغلقت شارع نابلس، وهو الشارع الرئيس الذي يمر بمدخل المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وقد دارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي، وتسعة آخرين بالشظايا، بحسب وزارة الصحة.

كما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وفي السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن فتحي قرعاوي وحولته إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت نجله مؤمن (28 عاما).

كما داهمت قوات الاحتلال مسجد المخيم والعشرات من منازل المواطنين، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلها وهددت أصحابها بعد إخضاعهم للتحقيق والاستجواب.

وألحقت قوات الاحتلال أضرارا مادية جسيمة بالبنية التحتية وممتلكات المواطنين، وجرفت مدخل المخيم الرئيس، وحطمت عدة مركبات كانت متوقفة على جانبي الشارع.

وقال رئيس مجلس خدمات مخيم نور شمس طه إيراني لـ"وفا"، إن جرافات الاحتلال دمرت البنية التحتية من شبكتي مياه وكهرباء وصرف صحي، وتحديدا عند مدخل المخيم الرئيس، وفي شارع المدارس ومنطقة جبل النصر والمحجر والمنشية وشارع العيادة.