مسؤولون صينيون : اقتصاد البلاد يواجه صعوبات جديدة
أكد كبار المسؤولين الصينيين بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ أن "اقتصاد البلاد يواجه صعوبات وتحديات جديدة"، وذلك خلال اجتماع لبحث الوضع الاقتصادي نشر الإعلام الرسمي خلاصته اليوم، بحسب والة "فرانس برس".
ولفت المجتمعون الى أن "العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشأن رئيسي الى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات، المخاطر المرتفعة والأخطار المخفية في قطاعات أساسية، وبيئة خارجية معقّدة وحادّة"، وفق ما أوردت قناة "سي سي تي في".