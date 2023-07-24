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عربي و دولي
وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون بدأوا بالوصول إلى شارع كابلان في "تل أبيب"
2023-07-24 | 09:55
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وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون بدأوا بالوصول إلى شارع كابلان في "تل أبيب"
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وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون بدأوا بالوصول إلى شارع كابلان في "تل أبيب"
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