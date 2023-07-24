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عربي و دولي

الكنيست الإسرائيلي يقرّ بنداً يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا

2023-07-24 | 10:09
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الكنيست الإسرائيلي يقرّ بنداً يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا
الكنيست الإسرائيلي يقرّ بنداً يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا


أفادت "رويترز"، بأن "الكنيست الإسرائيلي يقرّ بنداً مثيراً للجدل يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا".
وأعلن وزير العدل الإسرائيلي، "اتخاذ الخطوة الأولى في مشروع تاريخي لتعديل النظام القضائي".
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الكنيست الإسرائيلي يقرّ بنداً يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا

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بالفيديو.. سيارة تقتحم مظاهرة وتدهس محتجين في إسرائيل
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14:51

بالفيديو.. سيارة تقتحم مظاهرة وتدهس محتجين في إسرائيل

أصيب عدد من المتظاهرين، ليل الإثنين، إثر حادث دهس استهدف الاحتجاجات التي تضرب إسرائيل على خلفية إقرار التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ووقع الحادث على طريق رئيسي في مدينة كفار سابا شمالي إسرائيل، ورصدته مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في تنفيذ حادث الدهس، بعد أن تمكنت من إيقاف السيارة.

14:51

بالفيديو.. سيارة تقتحم مظاهرة وتدهس محتجين في إسرائيل

أصيب عدد من المتظاهرين، ليل الإثنين، إثر حادث دهس استهدف الاحتجاجات التي تضرب إسرائيل على خلفية إقرار التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ووقع الحادث على طريق رئيسي في مدينة كفار سابا شمالي إسرائيل، ورصدته مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به في تنفيذ حادث الدهس، بعد أن تمكنت من إيقاف السيارة.

بعد إقرار التعديلات القضائية.. الآلاف يحاولون اقتحام "الكنيست"
14:05

بعد إقرار التعديلات القضائية.. الآلاف يحاولون اقتحام "الكنيست"

أعلن رئيس المعارضة الاسرائيلية يئير لابيد، اليوم الإثنين، أنّه "سيتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا غداً ضد قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي أقرّه "الكنيست"، اليوم الإثنين، وهو يُعدّ جزءاً رئيسياً من خطة التعديلات القضائية في "إسرائيل".

14:05

بعد إقرار التعديلات القضائية.. الآلاف يحاولون اقتحام "الكنيست"

أعلن رئيس المعارضة الاسرائيلية يئير لابيد، اليوم الإثنين، أنّه "سيتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا غداً ضد قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي أقرّه "الكنيست"، اليوم الإثنين، وهو يُعدّ جزءاً رئيسياً من خطة التعديلات القضائية في "إسرائيل".

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