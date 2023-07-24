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عربي و دولي

بعد إقرار التعديلات القضائية.. الآلاف يحاولون اقتحام "الكنيست"

2023-07-24 | 14:05
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بعد إقرار التعديلات القضائية.. الآلاف يحاولون اقتحام &quot;الكنيست&quot;
بعد إقرار التعديلات القضائية.. الآلاف يحاولون اقتحام "الكنيست"

أعلن رئيس المعارضة الاسرائيلية يئير لابيد، اليوم الإثنين، أنّه "سيتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا غداً ضد قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي أقرّه "الكنيست"، اليوم الإثنين، وهو يُعدّ جزءاً رئيسياً من خطة التعديلات القضائية في "إسرائيل".

وقال لابيد: "نحن لن نتنازل ولن نستسلم.. وليسوا هم من يقررون متى ينتهي صراعنا"، ودعا "عناصر الاحتياط، الجنود والطيارين، لانتظار قرار المحكمة العليا".

وأبلغ عشرات الطيارين بعد المصادقة على القانون، قادتهم، أنهم قرروا إيقاف التطوع بشكل فوري، بحسب ما أفاد الإعلام الإسرائيلي.

وتجمّعت حشود كبيرة من المعارضة أمام مبنى "الكنيست" في القدس المحتلة بعد إقرار قانون تقليص "حجة المعقولية"، وحاولوا اقتحام الحواجز، فيما قام عناصر الشرطة بمنعهم بالقوة.

وبحسب ما نقل الإعلام الإسرائيلي، فإن قائد الشرطة الإسرائيلية أعلن استعداد قواته لمنع سيناريو اقتحام "الكنيست"، وهي حاولت إخلاء المنطقة من المتظاهرين بشكل عنيف.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذي قاموا بقرع الطبول ونفخ الأبواق، فيما قالت حركة الاحتجاج إن أحد قادتها اعتقل.
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بعد إقرار التعديلات القضائية.. الآلاف يحاولون اقتحام "الكنيست"

عربي و دولي

اسرائيل

يئير لابيد

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