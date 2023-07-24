بعد إقرار التعديلات القضائية.. الآلاف يحاولون اقتحام "الكنيست"

أعلن رئيس المعارضة الاسرائيلية يئير لابيد، اليوم الإثنين، أنّه "سيتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا غداً ضد قانون إلغاء "حجة المعقولية" الذي أقرّه "الكنيست"، اليوم الإثنين، وهو يُعدّ جزءاً رئيسياً من خطة التعديلات القضائية في "إسرائيل".