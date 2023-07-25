رئيس الوزراء اليوناني يحذر من "صيف صعب" بسبب الحر

حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من أن اليونان تمر "بصيف صعب" وتعاني من "تداعيات أزمة المناخ" من الحرائق العنيفة التي اندلعت بسبب موجة الحر والرياح التي اجتاحت قسما من البلاد.

وقال رئيس الوزراء المحافظ خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي بث التلفزيون العام بدايته إن "مكافحة الحرائق ستكون صعبة على الدوام لأننا نعيش تداعيات أزمة المناخ".



وقدر أنه في المستقبل سيكون الوضع "أسوأ" مع "درجات حرارة أعلى ومزيد من الجفاف ورياح أقوى فيما تصّعب التضاريس الجيولوجية للبلاد مكافحة الحرائق".



وحذر كيرياكوس ميتسوتاكيس من انه "ما زال أمامنا صيف صعب" مؤكدا أن السلطات "ستكون في حالة يقظة مطلقة".



منذ أكثر من أسبوع، اشتعلت النيران في العديد من المناطق في اليونان. وبحسب تقديرات القسم اليونان من منظمة WWF غير الحكومية فان النيران أتت على 35 ألف هكتار من الغابات والاشجار.



اجتاحت الحرائق بشكل خاص جزيرتي رودوس في جنوب شرق بحر إيجه وكورفو في البحر الإيوني.



على بعد مئة كلم من اثينا، اشتعلت النيران ايضا في جزيرة ايفيا.



في العاصمة التي تشهد موجة حر منذ أكثر من اسبوع، يرتقب أن تصل درجات الحرارة الى 41 درجة مئوية فيما يتوقع ان تبلغ 44 درجة في وسط البلاد كحد أقصى.