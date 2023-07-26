بريطانيا: أسطول البحر الأسود الروسي يستعد لفرض حصار على أوكرانيا بعد إلغاء اتفاق الحبوب

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معلومات "الجديد" : نواب قوى التغيير الـ 3 وضاح الصادق وميشال دويهي ومارك ضو سيحضرون اللقاء مع لودريان فيما اعتذر باقي النواب المدعوين لارتباطات مسبقة
معلومات "الجديد" : نواب قوى التغيير الـ 3 وضاح الصادق وميشال دويهي ومارك ضو سيحضرون اللقاء مع لودريان فيما اعتذر باقي النواب المدعوين لارتباطات مسبقة
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