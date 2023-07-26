الاتحاد الأوروبي يبحث في تشديد العقوبات على بيلاروسيا



تبحث اليوم لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأوروبي في تشديد العقوبات على بيلاروسيا بخاصة في ما يتعلق بحظر تصدير الأسلحة إليها واستيراد الأسمدة منها.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصادر ديبلوماسية أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم تنسيق العقوبات ضد بيلاروسيا مع العقوبات ضد روسيا، حتى لا تكون هناك أي استثناءات للأسمدة البيلاروسية التي لا يزال الاتحاد الأوروبي يشتريها".



وتعتزم اللجنة "صياغة الاتفاق واتخاذ قرار تنفيذي لمجلس الاتحاد الأوروبي حول فرض العقوبات فيما يخص ضلوع بيلاروسيا في العدوان الروسي ضد أوكرانيا"، على حد وصفها. وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق الإجراءات التي قد تنتهي بفرض العقوبات في غضون عدة أيام.



ولم يتمكن أعضاء الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على هذه العقوبات منذ عدة أشهر.



وبحسب المصادر الديبلوماسية في بروكسل، فإن المسألتين الرئيسيتين اللتين سيتم النظر فيهما، هما فرض الحظر على توريدات الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى بيلاروسيا والحظر على تصدير الأسمدة البيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي.