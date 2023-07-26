المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا تندد بمحاولة الانقلاب في النيجر
نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان، بـ"محاولة الانقلاب في النيجر" داعية الى الافراج "فوراً" عن الرئيس المنتخب.
وأورد البيان أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تدين باشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتدعو الانقلابيين الى الافراج فوراً ومن دون شروط عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطياً".
وأضاف أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والمجتمع الدولي سيحملان جميع الافراد الضالعين في هذا العمل مسؤولية أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة والناس عموماً".