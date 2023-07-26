المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا تندد بمحاولة الانقلاب في النيجر

نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيان، بـ"محاولة الانقلاب في النيجر" داعية الى الافراج "فوراً" عن الرئيس المنتخب.