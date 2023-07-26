أوكرانيا تعلن اعتراض 36 صاروخ كروز روسياً

أعلنت القوات الجوية الاوكرانية، أنها اعترضت 36 صاروخ كروز أطلقتها روسيا في موجة قصف جديدة، وذلك في الشهر الثامن عشر من غزو موسكو لأوكرانيا.

وكتب قائد القوات الجوية الاوكرانية ميكولا أوليشتشوك على تلغرام "في 26 تموز، تم تدمير 36 صاروخ كروز للعدو"، من دون أن يوضح ما إذا كانت صواريخ روسية قد بلغت أهدافها خلال هذا الهجوم.



وقالت القوات الجوية إن القوات الاوكرانية اعترضت ثلاثة صواريخ طراز "كاليبر" في حملة ضربات أولى بعد الظهر، ثم 33 صاروخا طراز "اكس-101" و"اكس-555" مساء.



وأوضح المصدر نفسه أن الصواريخ أطلقت من ثماني قاذفات استراتيجية روسية "تو-95" من الجهة الجنوبية الشرقية في اتجاه غرب أوكرانيا.



كذلك، أشارت القوات الجوية الى قصف روسي آخر مساء اليوم، بواسطة مقاتلات "ميغ-31" اطلقت أربعة صواريخ فرط صوتية طراز "كينجال" يصعب اعتراضها.



وطاولت هذه الضربة منطقة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا والتي سبق ان استهدفتها روسيا مراراً.



وأضافت القوات الاوكرانية أن "المعلومات المتصلة بتداعيات اطلاق (صواريخ) +اكس-47 كينجال+ هي في طور التوضيح".