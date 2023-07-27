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عربي و دولي

الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للأقصى شرعنة إسرائيلية رسمية لتهويده

2023-07-27 | 03:38
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الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للأقصى شرعنة إسرائيلية رسمية لتهويده
الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للأقصى شرعنة إسرائيلية رسمية لتهويده



 دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير صباح اليوم  للمسجد الأقصى المبارك، بمشاركة غلاة المتطرفين من أتباعه.

واعتبرت في بيان صدر عنها واوردته "وفا": "هذا الاقتحام غطاء إسرائيلي رسمي للاقتحامات المتواصلة، ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية، وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين".

وحمّلت نتنياهو "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الاستفزازي"، مطالبة ب"تدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، والإدارة الأميركية بترجمة مواقفها إلى أفعال تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية".
 
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الخارجية الفلسطينية: اقتحام بن غفير للأقصى شرعنة إسرائيلية رسمية لتهويده

عربي و دولي

الخارجية الفلسطينية

المسجد الأقصى

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