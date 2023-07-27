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عربي و دولي

ماكرون يعيّن لودريان رئيساً لوكالة التنمية الفرنسية في العلا السعودية

2023-07-27 | 09:37
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ماكرون يعيّن لودريان رئيساً لوكالة التنمية الفرنسية في العلا السعودية
ماكرون يعيّن لودريان رئيساً لوكالة التنمية الفرنسية في العلا السعودية

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الفرنسي الأسبق جان إيف لودريان رئيساً لوكالة التنمية الفرنسية في العلا (أفالولا)، المسؤولة عن التعاون مع السلطات السعودية لتطوير السياحة والثقافة في منطقة العُلا الشاسعة.

وتمّ تعيين جان إيف لودريان بموجب مرسوم في الجريدة الرسمية، وهو شخصية مهمّة في الدبلوماسية الفرنسية، خصوصاً في العالم العربي، كما كان وزير دفاع سابقاً. ويخلف بذلك الرئيس السابق للمجموعة إنجي جيرار ميسترايي، الذي غادر منصبه في أوائل تموز.

كما أنّ لودريان يعمل منذ منتصف حزيران كـ"مبعوث خاص" لرئيس الدولة الفرنسية إلى لبنان، البلد الذي تربطه علاقات عميقة بفرنسا والغارق في أزمة سياسية واقتصادية خطيرة.

ووقّعت فرنسا والمملكة العربية السعودية اتفاقية لمدة عشر سنوات في العام 2018 للتنمية السياحية والثقافية في منطقة العلا (شمال غرب)، الغنية خصوصاً بالاثار والمناظر الطبيعية الاستثنائية.

ويعدّ ذلك أحد محاور مشروع "رؤية 2030" الإصلاحي الضخم في المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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عربي و دولي

ايمانويل ماكرون

جان ايف لودريان

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