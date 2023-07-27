روسيا تُحبط هجوماً على إحدى سفنها في البحر الاسود

قالت أجهزة الأمن الروسية، إنها أحبطت هجوماً أوكرانياً على سفينة عسكرية في البحر الأسود، حيث تتصاعد التوترات بين موسكو وكييف منذ انتهاء اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف المصدر في بيان أنه "أحبط محاولة للأجهزة الخاصة الأوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي على إحدى سفن أسطول البحر الأسود التي كانت تنقل صواريخ عالية الدقة".



وأوضح الجهاز أنه اعتقل "جنديا في البحرية الروسية جندته الاجهزة الخاصة الأوكرانية" وكان يحمل عبوتين ناسفتين، وتابع المصدر أن الرجل متهم "بمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي" وتهريب متفجرات والخيانة العظمى وإفشاء أسرار دولة.



وكان الأسطول الروسي في البحر الأسود استهدف عدة مرات منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في شباط 2022، لكن الهجمات تكثفت في الأسابيع الأخيرة.