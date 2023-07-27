بايدن عن ارتفاع درجات الحرارة: تهديد وجودي

اعتبر الرئيس الاميركي جو بايدن أن "ارتفاع درجات الحرارة الناتج من التغير المناخي هو تهديد وجودي، مضيفاً بأنه "لا اعتقد أن أحداً يستطيع أن ينكر بعد اليوم تأثير التغير المناخي".

وكشف بايدن في تصريح له من البيت الابيض، عن "ضرورة اتخاذ اجراءات لضمان سلامة الاشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق في شكل أكبر مع زيادة تمويل خدمات الارصاد الجوية".



وكشف بايدن بأن "هناك في الكونغرس من يحاول تعطيل تمويل خطط لمحاربة التغير المناخي"، موضحاً بأن "إدارة الغابات الأميركية ستوفر مليار دولار لزراعة أشجار في المدن".



ولفت إلى أننا "نعمل لجعل المجتمعات المحلية تتعافى من آثار موجة الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة تؤثر في 100 مليون أميركي".



وذكر الرئيس الاميركي بأن "الحرارة المفرطة تكلّف الولايات المتحدة 100 مليار دولار كل عام، وسنعمل على جعل البيوت أكثر قدرة على تحمل الحرارة الفائقة".