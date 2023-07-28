روسيا : إحباط هجوم بمسيرة أوكرانية على أهداف في موسكو

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على "تلغرام" ان "هذا الصباح، أُحبطت محاولة" هجوم من كييف ب"طائرة من دون طيار (...) في منطقة موسكو".

وأضافت أن "المسيّرة دُمّرت بوسائل دفاع جوي"، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وفي وقت مبكر اليوم أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام أنه "خلال الليل، شنّت محاولة هجوم بمسيّرة معادية" من دون تحديد الموقع.

وكانت تعرّضت العاصمة الروسية ومنطقتها الواقعتان على مسافة أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، لهجمات بمسيّرات، بما فيها هجوم استهدف الكرملين في أيار الماضي.

وقد تبنّت أوكرانيا الاثنين الماضي هجوما بمسيّرتين على موسكو خلال الليل. وأعلنت روسيا وقتها أنّها "حيّدت" طائرتَين أوكرانيّتَين بلا طيّار في موسكو خلال الليل، قائلة إنّها أحبطت "عملا إرهابيا" من جانب كييف في العاصمة الروسيّة.

وأشارت وكالة "تاس" إلى أنّ حطام إحدى المسيّرتَين سقط في كومسومولسكي بروسبكت، قرب وزارة الدفاع الروسيّة، بينما أصابت الأخرى مركزا للأعمال في شارع ليخاشيفا على مقربة من أحد الشوارع الرئيسة في موسكو.

وأعلنت روسيا في 4 تموز الماضي إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق محيط العاصمة، محمّلة أوكرانيا مسؤولية الهجوم الذي لم يتسبب بإصابات ولا بإضرار بحسب موسكو لكنه أدى إلى اضطراب الحركة في مطار فنوكوفو، أحد المطارات الدولية الثلاثة في العاصمة.