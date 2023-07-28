مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى ويؤدون طقوساً وصلوات تلمودية علنية

مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا وصلوات تلمودية علنية pic.twitter.com/UtbClb4GYy
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 28, 2023
مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا وصلوات تلمودية علنية pic.twitter.com/UtbClb4GYy
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أنّ باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم "المنتخب ديمقراطياً"، "الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر".
وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للعاصمة الأوكرانية كييف، حيث سيُجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين.
تلا الجنرال عبد الرحمن تشياني بياناً نقله التلفزيون الوطني في النيجر الجمعة، بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، وهو المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.