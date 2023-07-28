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عربي و دولي

مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى ويؤدون طقوساً وصلوات تلمودية علنية

2023-07-28 | 04:22
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مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى ويؤدون طقوساً وصلوات تلمودية علنية
مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى ويؤدون طقوساً وصلوات تلمودية علنية

مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى ويؤدون طقوساً وصلوات تلمودية علنية

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مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى ويؤدون طقوساً وصلوات تلمودية علنية

عربي و دولي

مستوطنون

المسجد الأقصى

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فرنسا: لا نعترف بالسلطات المنبثقة عن الانقلاب في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أنّ باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم "المنتخب ديمقراطياً"، "الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر".

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أنّ باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم "المنتخب ديمقراطياً"، "الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر".

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09:18

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وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للعاصمة الأوكرانية كييف، حيث سيُجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين.

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رئيس الوزراء القطري يزور كييف ويجري محادثات مع الرئيس الأوكراني

وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للعاصمة الأوكرانية كييف، حيث سيُجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين.

تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني رجل النيجر القوي الجديد
07:22

تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني رجل النيجر القوي الجديد

تلا الجنرال عبد الرحمن تشياني بياناً نقله التلفزيون الوطني في النيجر الجمعة، بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، وهو المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

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تلا الجنرال عبد الرحمن تشياني بياناً نقله التلفزيون الوطني في النيجر الجمعة، بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، وهو المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

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