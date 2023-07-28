مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى ويؤدون طقوساً وصلوات تلمودية علنية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أنّ باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم "المنتخب ديمقراطياً"، "الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر".

