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"دخلنا عصر الغليان"... تحذير أممي من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في العالم

2023-07-28 | 04:29
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&quot;دخلنا عصر الغليان&quot;... تحذير أممي من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في العالم
"دخلنا عصر الغليان"... تحذير أممي من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في العالم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس إن شهر تموز الحالي‬‬ سيقلب معايير الحرارة السابقة، بعد أن قال علماء إنه في طريقه ليكون أكثر الشهور المسجلة حرارة في العالم على الإطلاق.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة وخدمة كوبرنيكوس لتغيُّر المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، إنه من "المرجح للغاية" أن يكسر تموز 2023 الرقم القياسي.
وقال غوتيريش في نيويورك: "لسنا مضطرين إلى الانتظار حتى نهاية الشهر لمعرفة ذلك. فإذا لم تحدث فترة برد (يطلق عليها عصر جليدي صغير) خلال الأيام المقبلة، فسيحطم تموز 2023 الأرقام القياسية".
وأضاف غوتيريش للصحفيين: "تغير المناخ هنا. إنه أمر مرعب. إنها مجرد البداية"، موضحاً أن "عصر الغليان العالمي قد حان أوانه".
وقد شوهدت آثار حرارة شهر تموز في جميع أنحاء العالم، فقد فر آلاف السياح من حرائق الغابات في جزيرة رودس اليونانية، وعانى كثيرون غيرهم من حرارة شديدة الوطأة عبر الجنوب الغربي بالولايات المتحدة. وارتفعت درجات الحرارة في بلدة بشمال غربي الصين إلى 52.2 درجة مئوية، محطمةً الرقم القياسي على مستوى البلاد.
الى ذلك من المتوقع، وفق ما اشارت وكالة "رويترز"،  أن يكون متوسط درجة الحرارة العالمية لهذا الشهر أعلى بمقدار 0.2 درجة مئوية على الأقل من تموز 2019، وهو أعلى معدل حرارة سابقاً في سجل الرصد البالغ 174 عاماً، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. 
وقال عالم المناخ في جامعة لايبزغ، كارستن هوستين، إن هامش الاختلاف بين الآن ويوليو/تموز 2019 "كبير للغاية بحيث يمكننا بالفعل أن نقول على وجه اليقين إنه سيكون يوليو/تموز الأكثر سخونة".
وتشير التقديرات إلى أن تموز 2023 سيكون أعلى من متوسط ما قبل عصر الصناعة بنحو 1.5 درجة مئوية. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يوليو/تموز كانت الأكثر سخونة على الإطلاق.
وتعليقاً على هذا النمط، قال مايكل مان عالم المناخ في جامعة بنسلفانيا، إنه كان من الواضح بحلول منتصف يوليو/تموز، أنه سيكون شهراً قياسياً في درجات الحرارة ويعطى "مؤشراً على كوكب سيستمر في الاحترار ما دمنا نحرق الوقود الأحفوري".
وعادةً ما يبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية لشهر تموز نحو 16 درجة مئوية، وضمن ذلك شتاء نصف الكرة الجنوبي. لكن في تموز الحالي ارتفع المتوسط إلى نحو 17 درجة مئوية.
وقال هوستين إنه علاوة على ذلك "قد نضطر إلى العودة إلى آلاف السنين إن لم يكن عشرات الآلاف من السنين، للعثور على ظروف دافئة مماثلة على كوكبنا". وتشير السجلات المناخية الأولية الأقل دقة والتي تم جمعها من أشياء مثل لب الجليد وحلقات الأشجار إلى أن الأرض لم تكن بهذه الحرارة منذ 120 ألف عام.
وبحسب "رويترز" ، يعتمد تحليل هوستين على بيانات أولية عن درجات الحرارة ونماذج الطقس، وضمن ذلك درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية هذا الشهر، ولكن تم التحقق من صحتها من قبل علماء مستقلين.
وأثرت درجات الحرارة الشديدة على مساحات شاسعة من الكوكب. وفي حين أن الليل عادةً ما يكون أكثر برودة في الصحراء، شهد وادي الموت (ديث فالي) في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أشد ليلة من حيث السخونة على مستوى العالم هذا الشهر.
الى ذلك وفيما اشتعلت حرائق الغابات الكندية بوتيرة غير مسبوقة. وتعرضت فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبولندا لموجة حارة كبيرة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى منتصف الأربعينيات بجزيرة صقلية الإيطالية التي اشتعلت الحرائق في جزء منها.
كما شهدت السواحل من فلوريدا إلى أستراليا موجات حر بحرية، مما أثار مخاوف بشأن موت الشعاب المرجانية.
وفي الوقت نفسه، غمرت الأمطار والفيضانات كوريا الجنوبية واليابان والهند وباكستان.
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