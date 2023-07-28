فرنسا: لا نعترف بالسلطات المنبثقة عن الانقلاب في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أنّ باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم "المنتخب ديمقراطياً"، "الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر".

