فرنسا: لا نعترف بالسلطات المنبثقة عن الانقلاب في النيجر
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أنّ باريس "لا تعترف بالسلطات" المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم "المنتخب ديمقراطياً"، "الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر".
وقالت الوزارة في بيان "نكرّر بأقوى العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطياً في النيجر من دون تأخير"، وذلك بعد بضع ساعات على تلاوة الجنرال تشياني بياناً عبر التلفزيون الوطني قدّم نفسه من خلاله على أنّه "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن".