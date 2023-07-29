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بعد تحطم مروحية للجيش الأسترالي .. أستراليا تعلّق المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة

2023-07-29 | 01:03
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بعد تحطم مروحية للجيش الأسترالي .. أستراليا تعلّق المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة
بعد تحطم مروحية للجيش الأسترالي .. أستراليا تعلّق المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة

علّقت أستراليا اليوم مناورة عسكريّة كبيرة مع الولايات المتحدة بعد تحطّم مروحيّة تابعة للجيش الأسترالي لا يزال أفراد طاقمها الأربعة مفقودين.

 

وقد تحطّمت الطائرة الأوروبّية الصنع من طراز تايبان إم آر إتش-90، في وقت متقدّم امس  قبالة جزيرة هاميلتون في ولاية كوينزلاند شمال شرق البلاد ، وفق ما اشارت وكالة الصحافة الفرنسية .

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس بعد 12 ساعة على الحادث "بينما نتحدّث إليكم الآن، لم يُعثَر على أفراد الطاقم الأربعة بعد"، مضيفا أنّه تمّ إبلاغ عائلات المفقودين، آملًا في ورود "أنباء أفضل خلال النهار".

وأعلن ممثّلو وزارته تعليق مناورات "تاليسمان سابر" العسكريّة الكبرى مع الولايات المتحدة والتي تشارك فيها أيضا اليابان وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبيّة وتضمّ 30 ألف عسكري.

وكانت التدريبات تدخل أسبوعها الثاني بعمليّات واسعة النطاق تشمل مناورات جوّية ومعارك برّية وعمليّات إنزال برمائي.

وقد صُمّمت هذه التدريبات لاختبار القتال البري والهبوط البرمائي والعمليات الجوية وإظهار قوة التحالفات العسكرية الغربية.

الى ذلك يزور وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيان لويد أوستن وأنتوني بلينكن أستراليا حيث يجريان اجتماعات تتزامن مع التدريبات. وعبّر كلاهما عن دعمهما للعناصر الأميركيين المشاركين في العمليات.

وقال أوستن "دائمًا ما يكون الأمر صعبًا عندما تكون هناك حوادث، لكن عندما نتدرب على مستوى عالٍ فهذا من أجل أن نكون في نهاية المطاف قادرين على حماية الأرواح".

كما لم يُعرَف بعد ما إذا كانت ستُستأنف هذه المناورات العسكريّة التي كان مقرّرا أن تنتهي في 4 آب المقبل.

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