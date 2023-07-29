وزير الخارجية السعودي يجدد لنظيره السويدي رفض الإساءة للقرآن.. بيلستروم: السويد تأسف لاستغلال البعض الدستور بشأن حرية الرأي

‌وأكد فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي تلقاه من بيلستروم، وفق ما اشارت وكالة الانباء السعودية "واس"، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات.

‌من جهته، أعرب وزير الخارجية السويدي عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق القرآن، معبراً عن أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي. وشدد على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية.