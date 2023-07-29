الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

إنقطاع التيار الكهربائي في أنحاء العراق كافة بسبب حريق

2023-07-29 | 09:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إنقطاع التيار الكهربائي في أنحاء العراق كافة بسبب حريق
إنقطاع التيار الكهربائي في أنحاء العراق كافة بسبب حريق

تسبب "حادث حريق" في محطة كهربائية بانقطاع الكهرباء في عموم العراق، كما أفادت وزارة الكهرباء العراقية، التي ذكرت أن العمل جارٍ لإعادة التيار "خلال الساعات المقبلة" وسط ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

ويعدّ ملفّ الكهرباء ملفاً حساساً في العراق، حيث يعيش سكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعاً متكرراً للكهرباء قد يصل إلى عشر ساعات، ويزيد الأمر سوءاً ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف.

وذكرت الوزارة أنه "تعرضت المنظومة الكهربائية اليوم السبت في الساعة الثانية عشر ظهراً واربعين دقيقة لانطفاء تام بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة".

وأكّد المتحدّث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لوكالة الصحافة الفرنسية أن الانقطاع طال "عموم العراق"، مشيرًا إلى أن الحريق أدى "إلى انفصال الخطوط الناقلة" بين وسط وجنوب البلاد و"انفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج".
مقالات ذات صلة
إنقطاع التيار الكهربائي في أنحاء العراق كافة بسبب حريق

عربي و دولي

العراق

التيار الكهربائي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد تحطم مروحية للجيش الأسترالي .. أستراليا تعلّق المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة
تنظيم داعش الارهابي يتبنى الهجوم الذي حصل في جنوب العاصمة السورية دمشق

اقرأ ايضا في عربي و دولي

المعارضة في جنوب إفريقيا تدعو قادة دول بريكس إلى مقاطعة القمة دعماً لبوتين
15:06

المعارضة في جنوب إفريقيا تدعو قادة دول بريكس إلى مقاطعة القمة دعماً لبوتين

حثّ حزب اليسار الراديكالي في جنوب إفريقيا السبت زعماء الصين والهند والبرازيل على مقاطعة قمة مجموعة بريكس المقبلة تضامناً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

15:06

المعارضة في جنوب إفريقيا تدعو قادة دول بريكس إلى مقاطعة القمة دعماً لبوتين

حثّ حزب اليسار الراديكالي في جنوب إفريقيا السبت زعماء الصين والهند والبرازيل على مقاطعة قمة مجموعة بريكس المقبلة تضامناً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فرنسا تعلق مساعدتها المخصصة للتنمية ودعمها للموازنة في النيجر
13:59

فرنسا تعلق مساعدتها المخصصة للتنمية ودعمها للموازنة في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تعلق كل أنشطتها لتقديم مساعدة تنموية ودعم للموازنة للنيجر بعد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم".

13:59

فرنسا تعلق مساعدتها المخصصة للتنمية ودعمها للموازنة في النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تعلق كل أنشطتها لتقديم مساعدة تنموية ودعم للموازنة للنيجر بعد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023