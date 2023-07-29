إنقطاع التيار الكهربائي في أنحاء العراق كافة بسبب حريق

تسبب "حادث حريق" في محطة كهربائية بانقطاع الكهرباء في عموم العراق، كما أفادت وزارة الكهرباء العراقية، التي ذكرت أن العمل جارٍ لإعادة التيار "خلال الساعات المقبلة" وسط ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.



ويعدّ ملفّ الكهرباء ملفاً حساساً في العراق، حيث يعيش سكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعاً متكرراً للكهرباء قد يصل إلى عشر ساعات، ويزيد الأمر سوءاً ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف.



وذكرت الوزارة أنه "تعرضت المنظومة الكهربائية اليوم السبت في الساعة الثانية عشر ظهراً واربعين دقيقة لانطفاء تام بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة".



وأكّد المتحدّث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى لوكالة الصحافة الفرنسية أن الانقطاع طال "عموم العراق"، مشيرًا إلى أن الحريق أدى "إلى انفصال الخطوط الناقلة" بين وسط وجنوب البلاد و"انفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج".