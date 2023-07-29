مقتل 9 أشخاص في انفجار مستودع للألعاب النارية في تايلاند

قضى 9 أشخاص وأصيب أكثر من 100 في انفجار مستودع للألعاب النارية في تايلاند، وفق ما أفاد مسؤول كبير وكالة فرانس برس.



ويُعتقد أنّ الانفجار الذي وقع في بلدة سونغاي كولوك في مقاطعة ناراثيوات الجنوبية نتج عن عملية لحام خلال أعمال بناء في المبنى.



وقال حاكم ناراثيوات سنان بونغاكسورن لوكالة فرانس برس، إنّ "مستودع تخزّن فيه مفرقعات في سونغاي كولوك انفجر عصر اليوم (السبت) وتفيد آخر حصيلة بمقتل تسعة أشخاص وإصابة 115 آخرين".



وأضاف أنّ "الحريق تحت السيطرة الآن. تشير التحقيقات الأولية إلى أن السبب خطأ فنّي أثناء عملية لحام الفولاذ، ذلك أنّ المبنى قيد الإنشاء".