المعارضة في جنوب إفريقيا تدعو قادة دول بريكس إلى مقاطعة القمة دعماً لبوتين

حثّ حزب اليسار الراديكالي في جنوب إفريقيا السبت زعماء الصين والهند والبرازيل على مقاطعة قمة مجموعة بريكس المقبلة تضامناً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زعيم حزب "مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" جوليوس ماليما "ندعو رؤساء جمهورية الصين الشعبية والهند والبرازيل إلى عدم حضور قمة بريكس تضامناً مع الرئيس بوتين".



وتحدث ماليما المتأثّر بالماركسية- اللينينية أمام أكثر من 90 ألف شخص احتشدوا في ملعب في جنوب جوهانسبرغ رُفعت فيه أعلام الاتحاد الإفريقي وكوبا، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس حزبه السياسي، الذي يعدّ الثالث في البلاد.



وأكد دبلوماسي كبير من جنوب إفريقيا مؤخرًا أن الرئيس بوتين قرر عدم حضور قمة بريكس شخصيًا في نهاية آب/أغسطس في جنوب إفريقيا لكي لا "يقوّض" هذا الحدث.



ودعي بوتين للمشاركة في قمة مجموعة دول بريكس (جنوب إفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا) والتي تستضيفها جنوب إفريقيا من 22 الى 24 آب.



لكن الرئيس الروسي صدرت بحقه مطلع آذار مذكّرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جريمة حرب تتمثّل في "ترحيل" أطفال أوكرانيين منذ غزو أوكرانيا، وهي اتهامات ترفضها موسكو بالكامل.