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عربي و دولي

زيلينسكي: لا نحصل على مساعدات كافية من الغرب لمحاربة روسيا

2023-07-31 | 14:13
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زيلينسكي: لا نحصل على مساعدات كافية من الغرب لمحاربة روسيا
زيلينسكي: لا نحصل على مساعدات كافية من الغرب لمحاربة روسيا


اعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة برازيلية، أن "كييف لا تملك مساعدات بشكل كاف لمحاربة القوات الروسية"، وقال زيلينسكي: "هل هناك مساعدة كافية؟ إذا انتهت الحرب، فسيكون ذلك كافيا. طالما أن هناك حربا، فلا شيء يمكن أن يكون كافيا. هذا يعني أن شيئا ما مفقود".
واشار زيلينسكي الى أن "المساعدة مختلفة، إنها ليست مجرد سلاح، وأن كييف بحاجة إلى دعم في كل من التسلح وحرب المعلومات والمساعدات الإنسانية".
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه "يحتاج إلى مساعدة ملموسة من الزعيم البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا". وكمثال على ذلك، اقترح أن يجمع قادة أمريكا اللاتينية وأن يجعله على اتصال بسلطات كييف للحصول على الدعم السياسي"، بحسب "روسيا اليوم".
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