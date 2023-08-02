إصابات إثر اقتحام الاحتلال بلدة يعبد وقرية نزلة زيد في محافظة جنين



أصيب شاب بقنبلة غاز وعدد من المواطنين بالاختناق، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين وقرية نزلة زيد غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" أن شابا أصيب بقنبلة غاز سام في الظهر، والعشرات من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد، ومداهمتها حفلا لأحد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع داخل إحدى المقاهي عند مدخل البلدة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية نزلة زيد، ودهمت حفل زفاف، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.