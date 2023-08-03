الخارجية السعودية: المملكة والكويت تجددان التأكيد على ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة."
ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن الوزارة قولها إن البلدين تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران "للتفاوض حول ترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار."