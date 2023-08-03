الخارجية السعودية: المملكة والكويت تجددان التأكيد على ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية ​أن المملكة ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة."