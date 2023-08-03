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ترامب أمام القضاء لمحاولته قلب نتيجة انتخابات 2020

2023-08-03 | 01:20
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ترامب أمام القضاء لمحاولته قلب نتيجة انتخابات 2020
ترامب أمام القضاء لمحاولته قلب نتيجة انتخابات 2020

استدعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يقود حملة انتخابيّة يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، أمام محكمة اتحاديّة في واشنطن لمواجهة تُهم تتعلّق بمناورات "جنائيّة" لقلب نتائج انتخابات 2020.

وفي التفاصيل لائحة الاتّهام الواقعة في 45 صفحة والتي نُشرت تشير بشكل ملحوظ إلى وجود "مشروع إجرامي" تتّهمه بتقويض أسس الديموقراطيّة الأميركيّة من خلال محاولة تغيير عمليّة فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي، وهي اتّهامات غير مسبوقة وتُعتبر الأكثر جدّية لأنّ ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه.  

في المقابل فإنّ الدعوَيَين الجنائيّتين السابقتين المرفوعتين ضدّ ترامب هذا العام، بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرّية، تتعلّقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية أن المحكمة التي ستُوجَّه فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقرّ الكونغرس الأميركي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وبعد صدور لائحة الاتّهام الجديدة ضد ترامب، أشار المحقّق الخاصّ جاك سميث الذي أشرف على التحقيق، إنّ هذا الهجوم "شجّعته أكاذيب" أطلقها المتّهم خلال أشهر وتتعلّق بوجود عمليّات تزوير انتخابيّة مُفترضة صبّت في مصلحة بايدن.

في حين قال المحقّق الخاصّ إنه يريد "محاكمة بلا تأخير" في القضيّة. لذلك فإنّها من الممكن أن تُعقَد في خضمّ الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة لعام 2024. ولا يزال ترامب (77 عاما) المرشّح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري.

ولم يُعرف بعد ما ستكون عليه عواقب لائحة الاتّهام هذه على ترشيح ترامب. لكن في مواجهة كلّ مشكلة جديدة مع القانون، يُسارع الرئيس السابق إلى الحديث عن "استخدام سياسيّ" للقضاء بهدف عرقلة ترشّحه عام 2024 ويُصرّ على الادّعاء بأنّ انتخابات 2020 "سُرقت" منه دون أن يُقدّم أيّ دليل.

وفي السياق كتب ترامب بأحرف كبيرة في منشور على منصّته "تروث سوشال"، "لم يسبق مُطلقًا أن تلقّيتُ دعمًا بهذا القدر". 

واعتبر أنّ المُلاحقات المستمرّة في حقّه "كشفت للعالم الفساد والفضائح والإخفاقات التي حدثت في الولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث المنصرمة" في عهد خلفه بايدن.

وعلى الرّغم من الدعاوى القضائيّة، لا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يُهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسيّة، حتّى إنّه يُوسّع الفجوة بينه وبين منافسه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يُراكم العثرات منذ بداية حملته الانتخابيّة.

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