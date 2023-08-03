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عربي و دولي

للمرة الأولى.. مناورات روسية - سورية ليلية في حماة

2023-08-03 | 02:09
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للمرة الأولى.. مناورات روسية - سورية ليلية في حماة
للمرة الأولى.. مناورات روسية - سورية ليلية في حماة

أجرت وزارة الدفاع الروسية ليل الأربعاء - الخميس مناوراتٍ مشتركة مع القوات السورية في محافظة حماة غربي سوريا.

واشارت الوزارة في بيان لها على "تلغرام" الى ان المناورات شاركت فيها القوّات للتدريب على تدمير تجمّعات الإرهابيين المفترضة.

ولفت البيان إلى أنّ "وحدات سوريّة خاصة أجرت ولأوّل مرّة بالمشاركة مع القوّات الجوية والفضائية الروسية مناورات ليلية في محافظة حماة".

كما شارك في المناورة مقاتلات من طراز "سو - 24" و"سو - 35" الروسية، وتشكيلاتٍ مدفعية سورية، إذ تدرّبت القوات المشاركة على ضرب أهدافٍ حساسة للزُمر الإرهابية المُفترضة في المحافظة.

وقد دمرّت مروحياتٍ من طراز "كا - 52" البحرية الروسية، عربات وتحصينات الإرهابيين المفترضين.

وأشار البيان إلى أنّ المناورات شملت إنزالاً نفّذته تشكيلات سورية من ارتفاع 1500 إلى 3000 متر بمظلات "أرباليت-2" من مروحيات "مي-8" الروسية.

وكانت موسكو ودمشق اجرتا تدريباتٍ عسكرية مُشتركة في سوريا، في تموز الماضي، شملت العمل المشترك للطيران والدفاع الجوي، وقوّات الحرب الإلكترونية، للرد على الضربات الجوية المُعادية.

وخلال حزيران الماضي، نفّذ سلاحا الجو السوري الروسي المشتركان مرّاتٍ عدّة، سلسلةَ غارات استهدفت أهدافاً عسكرية لـ"هيئة تحرير الشام"، و"الحزب الإسلامي التركستاني"، في ريفي إدلب واللاذقية.

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