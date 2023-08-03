الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

البابا فرنسيس شدد من لشبونة على "الحاجة الملحّة" لمواجهة تحدي أزمة المناخ

2023-08-03 | 09:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البابا فرنسيس شدد من لشبونة على &quot;الحاجة الملحّة&quot; لمواجهة تحدي أزمة المناخ
البابا فرنسيس شدد من لشبونة على "الحاجة الملحّة" لمواجهة تحدي أزمة المناخ

شدد البابا فرنسيس في اليوم الثاني من زيارته إلى لشبونة بمناسبة للأيام العالمية للشباب، على "الحاجة الملحّة" لمواجهة تحدي أزمة المناخ، داعيًا إلى "علم بيئة متكامل".

وأكد في لقاء مع شباب من "جامعة البرتغال الكاثوليكيّة" في لشبونة على وجوب الاعتراف بالحاجة الملحة  للاهتمام ببيتنا المشترك، قائلا: "علينا أن نعترف أن هناك حاجة ملحة لكي نهتم ببيتنا المشترك. ولا يمكن أن يتم ذلك دون توبة في القلب، وإن لم نبدّل رؤيتنا الأنثروبولوجية التي تقوم على الاقتصاد والسياسة".

واعتبر البابا بعد سماعه شهادات من شباب في هذه الجامعة التي تأسست عام 1967، أنه "لا يمكننا أن نكتفي ببعض العلاجات الملطَّفَة أو المساومات الخجولة والغامضة. في هذه الحالة أنصاف الحلول ليست سوى مجرد تأجيل بسيط للكارثة".

وقال في كلمة أمام 6500 شخص بحسب  ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية "عن السلطات المحلية: "لا تنسوا أننا بحاجة إلى علم بيئة متكامل، وإلى أن نصغي إلى ألم الكوكب مع ألم الفقراء، وإلى أن نضع مأساة التَّصَحُر في موازاة مع مأساة اللاجئين، وموضوع الهجرة مع موضوع انخفاض معدلات المواليد، وأن نهتم بالبعد المادي للحياة في إطار البعد الروحي"، مضيفًا "لا استقطابات بل رؤى شاملة وموحدة".
مقالات ذات صلة
البابا فرنسيس شدد من لشبونة على "الحاجة الملحّة" لمواجهة تحدي أزمة المناخ

عربي و دولي

البابا فرنسيس

لشبونة

أزمة المناخ

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الخارجية السعودية: المملكة والكويت تجددان التأكيد على ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة
وزارة الخزانة الأميركية: خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة غير مبرر على الإطلاق

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب يندد باستخدام "غير مسبوق" للقضاء "كسلاح" ضده
09:45

ترامب يندد باستخدام "غير مسبوق" للقضاء "كسلاح" ضده

ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، باستخدام "غير مسبوق" للقضاء "كسلاح" ضده بحسب تعبيره.

09:45

ترامب يندد باستخدام "غير مسبوق" للقضاء "كسلاح" ضده

ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، باستخدام "غير مسبوق" للقضاء "كسلاح" ضده بحسب تعبيره.

السنغال سترسل جنودًا إلى النيجر في حال قررت إكواس التدخل
09:36

السنغال سترسل جنودًا إلى النيجر في حال قررت إكواس التدخل

اعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال الخميس ان السنغال ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا قررت منظمة إكواس ذلك في أعقاب الانقلاب في نيامي.

09:36

السنغال سترسل جنودًا إلى النيجر في حال قررت إكواس التدخل

اعلنت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال سال الخميس ان السنغال ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا قررت منظمة إكواس ذلك في أعقاب الانقلاب في نيامي.

السعودية تمدد خفض انتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لشهر إضافي
09:28

السعودية تمدد خفض انتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لشهر إضافي

أعلنت وزارة الطاقة السعودية الخميس تمديد خفض انتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد بعد ذلك أو زيادة هذا الخفض، وذلك في إطار محاولة دعم أسعار الخام.

09:28

السعودية تمدد خفض انتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لشهر إضافي

أعلنت وزارة الطاقة السعودية الخميس تمديد خفض انتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد بعد ذلك أو زيادة هذا الخفض، وذلك في إطار محاولة دعم أسعار الخام.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023